Manisa'da otomotiv endüstrisine nitelikli eleman yetiştirmeye yönelik proje

Manisa Valiliği Avrupa Birliği Projeler ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezince kentteki otomotiv endüstrisine nitelikli eleman yetiştirilmesi amacıyla proje başlatıldı.

Kentte gelişen otomotiv endüstrisine yönelik tasarım merkezleri ve bilişim atölyeleri açma hedefiyle hazırlanan "Manisa Otomotiv Öncelikli Nitelikli Eleman Hamlesi Projesi" sunulduğu Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından 99 puan verilerek, örnek proje olarak gösterildi.

Projenin başarısı dolayısıyla Avrupa Birliği Projeler ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Ural Sevener, uzmanlar Derya Deniz Güven, Cemile Çetin Turan, Halim Şivecan ve Gürkan Soydaş'ı başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Merkez koordinatörü Ural Sevener, gazetecilere yaptığı açıklamada, proje kapsamında Kula, Soma, Salihli ve Turgutlu ilçelerinde bilişim atölyeleri, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde ise ileri düzey tasarım merkezi kuracaklarını söyledi.

Bu atölyelerde eğitim verdikleri başta kadınlar ve genç işsizler gibi dezavantajlı gruplara, temel ve ileri düzeyde otomotiv sektöründe istihdama yönelik bilgiler vereceklerini dile getiren Sevener, "Bu önerdiğimiz proje birinci oldu. Önerdiğimiz proje ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından çok beğenildi ve Manisa'ya özel teşekkür edildi." diye konuştu.

Sevener, istihdam konusunun yanında robotik kodlama, eğitim ve çevre alanlarında da proje yürüttüklerini sözlerine ekledi.