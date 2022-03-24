Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde otoyoldan tel çit çaldığı belirlenen kişi, Akhisar'da gözaltına alındı.
İzmir İstanbul Otoyolu'nun Develi Mahallesi geçişindeki 47 top tel çit ve panel kapıların çalındığının tespiti sonrası Dilek Merkez ve Halitpaşa Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi.
Şüpheli F.K (40) çaldığı malzemeleri Akhisar'da bir hurdacıya satarken yakalandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Manisa'da otoyoldan çit çaldığı suçlamasıyla 1 kişi yakalandı - Son Dakika