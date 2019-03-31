Manisa'da Oy Verme İşlemi Başladı
37 dakika önce
Manisa'da oy verme işlemi başladıManisa'da 1 milyon 52 bin 970 seçmen, saat 08.00'den itibaren sandık başlarına giderek 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için kent genelindeki 3 bin 668 sandıkta oy kullanmaya başladı.
Manisa
'da oy verme işlemi başladı
Manisa'da 1 milyon 52 bin 970 seçmen, saat 08.00'den itibaren sandık başlarına giderek 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için kent genelindeki 3 bin 668 sandıkta oy kullanmaya başladı.
Manisa'da sabah erken saatlerde okullara giden sandık başkanı ve görevliler, hazırlıklarını tamamladı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için saat 08.00'den itibaren seçmenler ise oy kullanmaya başladı. Vatandaşlar, sandık başlarında kuyruk oluşturdu. Manisa'da 1 milyon 52 bin 970 seçmen, büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri ve muhtar seçmek için 3 bin 668 sandıkta oy kullanıyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:15 Kaynak: DHA
Baba-Oğlun Aday Olduğu Mahallede Seçim Heyecanı
Beyazıt Öztürk Oy Kullanacağı Okulu Şaşırdı
Temel Karamollaoğlu'ndan Çok Sert Tepki: Müşahitlerimiz Katledilmiştir
MHP Lideri Devlet Bahçeli Oyunu Kullandı