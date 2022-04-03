Manisa'da oynanan amatör maçta kavga - Son Dakika
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Manisa'da oynanan amatör maçta kavga

03.04.2022 18:33
Manisa'da oynanan amatör maçta kavga

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde amatör ligde oynanan maçta taraftarlar arasında çıkan taşlı kavgaya jandarma müdahale ederken, rahatsızlanan bir taraftar hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde amatör ligde oynanan maçta taraftarlar arasında çıkan taşlı kavgaya jandarma müdahale ederken, rahatsızlanan bir taraftar hastaneye kaldırıldı.

Bölgesel Amatör Lig play-off maçında, Alaşehir Belediyespor ile İstasyon Gençlikspor, Ahmetli Belediyesi Spor Tesisleri'nde karşı karşıya geldi. Her iki takımında karşılıklı ataklarıyla geçen müsabakanın 90. dakikasında, Alaşehir Belediyespor 1-0 öne geçti. Golün ardından saha içerisinde tartışma yaşanırken, bazı taraftarlar sahaya atladı. Sahaya giren taraftarlar jandarma ekipleri tarafından saha dışına çıkarılırken, bu kez iki takım taraftarları arasında kavga çıktı. Taraftarların birbirlerine taşlarla saldırdığı kavgayı, bölgede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekibi dağıttı. Taraftarlar arasında yaşanan kavgada, Alaşehir Belediyespor taraftarı bir kişi sara nöbeti geçirerek yere yığıldı. İlk müdahalesi müsabakada görevli sağlık ekipleri tarafından yapılan taraftar, stadyuma çağrılan 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Ahmetli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Taraftarın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşanan olaylar sonrasında, Alaşehir Belediyespor takımı, Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin geniş güvenlik çemberi altında stadyumdan çıkarıldı. - MANİSA

Manisa'da oynanan amatör maçta kavga
Manisa'da oynanan amatör maçta kavga
Manisa'da oynanan amatör maçta kavga
Manisa'da oynanan amatör maçta kavga
Manisa'da oynanan amatör maçta kavga
Manisa'da oynanan amatör maçta kavga
Manisa'da oynanan amatör maçta kavga
Manisa'da oynanan amatör maçta kavga
Manisa'da oynanan amatör maçta kavga

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Jandarma, Ahmetli, Manisa, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da oynanan amatör maçta kavga - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da oynanan amatör maçta kavga - Son Dakika
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