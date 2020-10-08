Manisa'da pamuk hasadı başladı

Manisa'nın Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde toplam 20 bin dekar alana ekilen pamukta hasat başladı.

Hasat yapan çiftçileri ziyaret eden Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, önceki yıllara göre göre maliyetler yüzünden ekimi azalan pamukta, üretimin devam edebilmesi için prim desteğinin de artması gerektiğini söyledi.

Pamuğun ülke ekonomisi için stratejik bir ürün olduğuna dikkati çeken Altındağ, "Buradan toplanan pamuk önce çırçır fabrikasına, oradan iplik fabrikasına, sonra kumaş fabrikasına, dikime, boya fabrikasına gidiyor ve bize gömlek olarak dönüyor. Yani bunun getirisi, iş imkanları çok fazla. Bu yüzden pamuğa biraz daha değer verip, ekim alanlarını arttırmamız lazım." dedi.

Altındağ, üründe kilogram fiyatının 5 liranın üzerinde oluşmasını beklediklerini dile getirerek, "Bunun altında olursa çiftçimize para kazanamaz. Prim desteği biraz daha üste çekilmesi çiftçimizin talebidir ve nefes almalarını sağlayacaktır. Pamuğun ekim alanlarını arttırabilirsek, desteklendiği takdirde diğer ürünlere de denge sağlayacaktır." diye konuştu.

Prim desteğinin 80 kuruştan 1 lira 3 kuruşa yükseltildiğini hatırlatan Altındağ, Manisalı üreticilerin dekarda 500 kilogram verimin üstüne kotanın dışında tutulması gerektiğini savundu.

Pamuk üreticisi Erdoğan Yücel 3 yıldır pamuk ektiğini, ekim alanını her geçen yıl arttırdığın anlatarak, "Pamuk güzel bir ürün fakat maliyetlerimiz çok yüksek. Pamuk fiyatlarının biraz daha yukarıya çıkmasını bekliyoruz. Fiyatlar biraz daha yüksek olursa ekim oranı fazlalaşır." ifadelerini kullandı.