Manisa'da Park Halindeki 7 Aracın Lastikleri Kesildi
1 saat önce
MANİSA (AA) – Manisa'nın Salihli ilçesinde park halinde bulunan 7 aracın lastiklerinin, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kesildiği belirlendi.
MANİSA (AA) – Manisa
'nın Salihli
ilçesinde park halinde bulunan 7 aracın lastiklerinin, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kesildiği belirlendi.
Alınan bilgiye göre, aracını gece Namık Kemal
Mahallesi 137'inci sokağa park eden vatandaşlar, bölgeye gittiklerinde araçlarının lastiklerinin patlatıldığını gördü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaptığı araştırmada 7 aracın lastiklerinin kesildiğini tespit etti.
Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kimliği belirsiz kişilerin yakalanması için bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:27 Kaynak: AA
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