Manisa'da Park Halindeki Minibüs Yandı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, park halindeyken alev alan minibüs kullanılmaz hale geldi.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, park halindeyken alev alan minibüs kullanılmaz hale geldi.



Olay, Sarıağa Mahallesi eski Soma-Kırkağaç yolunda meydana geldi. Halil İbrahim Değerli'ye ait park halindeki minibüs, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Minibüsün yandığını gören çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası minibüs hurdaya dönerken, ekipler ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

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