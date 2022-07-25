Edinilen bilgilere göre, Salihli Belediyesi Otoparkında, park halinde bulunan 45 U 5775 plakalı otomobil alev alarak yanmaya başladı. Otomobilin motor kısmından çıkan ve elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Salihli Amirliği ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Kaynak: İHA

Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Manisa'da park halindeki otomobil yandı - Son Dakika

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