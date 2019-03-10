Son Dakika Haberleri: Manisa'da Park Halindeki Otomobile Çarpan Bisikletli Yaralandı

Manisa'da Park Halindeki Otomobile Çarpan Bisikletli Yaralandı

40 dakika önce

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, park halindeki otomobile çarpan elektrikli bisiklet sürücü yaralandı.

Manisa'da Park Halindeki Otomobile Çarpan Bisikletli Yaralandı, System.String[]
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, park halindeki otomobile çarpan elektrikli bisiklet sürücü yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Halil Fuat Aydın (29) idaresindeki elektrikli bisiklet, Mimar Sinan caddesinde yol kenarında park halindeki 64 NN 720 plakalı otomobile çarptı.


Yaralanan Aydın, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 04:23 Kaynak: AA

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