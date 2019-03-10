Manisa'da Park Halindeki Otomobile Çarpan Bisikletli Yaralandı
40 dakika önce
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, park halindeki otomobile çarpan elektrikli bisiklet sürücü yaralandı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, park halindeki otomobile çarpan elektrikli bisiklet sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Halil Fuat Aydın (29) idaresindeki elektrikli bisiklet, Mimar Sinan caddesinde yol kenarında park halindeki 64 NN 720 plakalı otomobile çarptı.
Yaralanan Aydın, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 04:23 Kaynak: AA
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