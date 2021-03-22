Manisa'da park ve bahçelerde su kaybını engellemek için volkanik kaya bahçeleri oluşturuldu - Son Dakika

Manisa'da park ve bahçelerde su kaybını engellemek için volkanik kaya bahçeleri oluşturuldu

22.03.2021 14:45
Manisa'da park ve bahçelerde su kaybını engellemek için volkanik kaya bahçeleri oluşturuldu, System.String[]

Manisa'nın Kula ilçesinde park ve bahçede volkanik taş ve kayalarla oluşturulan "kaya bahçeleri" sayesinde günlük yaklaşık 300 bin litre sudan tasarruf edildiği belirtildi.

Manisa'nın Kula ilçesinde park ve bahçede volkanik taş ve kayalarla oluşturulan "kaya bahçeleri" sayesinde günlük yaklaşık 300 bin litre sudan tasarruf edildiği belirtildi.

Kula Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Halil Özkara, AA muhabirine, ilçedeki peyzaj alanlarında su tasarrufu yapmak için toprak örtüsü üzerinde kaya bahçeleri oluşturduklarını belirtti.

Kula'daki volkanik araziden getirilen doğal taş ve kayalarla oluşturulan bahçelere, kurak iklime dayanıklı kaktüs, kaz ayağı, Japon ayvası, agav nandini ve Çin çalısı gibi 25'e yakın bitki dikildiğini aktaran Özkara, toprak örtüsüne göre daha düşük maliyetle oluşturulan parklarda yaklaşık 10 kat daha az su kullanıldığını ifade etti.

Zeminde kullanılan volkanik taşların toprağı nemli tuttuğunu kaydeden Özkara, "kaya bahçelerinin" ilk etapta ilçedeki 40 bin metrekare peyzaj alanında uygulandığını bildirdi.

İzmir- Ankara kara yolundaki refüj peyzajında 25 bin, ilçe merkezinde ise 15 bin metrekare alanda kaya bahçeleri oluşturulduğunu aktaran Özkara, bu sayede yaklaşık günlük 350 bin litre olan su tüketiminin 50 bin litre seviyelerine çekildiğini açıkladı.

Özkara, "Bugün 22 Mart Dünya Su Günü. Bu günde su tasarrufuna dikkat çekmek istiyoruz. Kaya bahçelerinde su tüketimi az olan bitkiler kullandık ve damlama sulama sistemleri kurduk. Böylelikle büyük bir su tasarrufuna gidildi." diye konuştu.

Kula Belediyesi, Doğal Taş, Manisa, Kula, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da park ve bahçelerde su kaybını engellemek için volkanik kaya bahçeleri oluşturuldu - Son Dakika


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