Son Dakika Haberleri: Manisa'da patates yüklü tır devrildi: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da patates yüklü tır devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Manisa'da patates yüklü tır devrildi: 1 yaralı

6 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde patates yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Manisa'da patates yüklü tır devrildi: 1 yaralı, System.String[]

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde patates yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.


Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Yukarı Bozkır Mahallesi'nde freni patlayan Ali Okay (39) yönetimindeki 45 EN 604 plakalı patates yüklü tır kontrolden çıktı. Yol kenarında bulunan iş makinesine çarpan ve devrilen tırın sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması ile yaralı sürücü sıkıştığı yerden kurtarılarak, Turgutlu Devlet Hastanesine sevk edildi.


Kazayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı. - MANİSA

Jandarma, Turgutlu, Manisa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:54 Kaynak: İHA
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