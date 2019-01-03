Son Dakika Haberleri: Manisa'da Patlamamış Top Mermisi Bulundu

Manisa'da Patlamamış Top Mermisi Bulundu

56 dakika önce

Manisa'nın Ahmetli ilçesindeki bir tarlada, Kurtuluş Savaşı döneminden kaldığı tahmin edilen patlamamış top mermisi bulundu.

Manisa'da Patlamamış Top Mermisi Bulundu, System.String[]
Manisa'nın Ahmetli ilçesindeki bir tarlada, Kurtuluş Savaşı döneminden kaldığı tahmin edilen patlamamış top mermisi bulundu.


Alınan bilgiye, Hüseyin Erdoğan adlı vatandaş, Dibekdere Mahallesi'ndeki zeytin tarlasının kenarında patlamamış bir top mermisine rastladı.

Erdoğan'ın jandarmaya haber vermesi üzerine bölgeye gelen gelen ekipler incelemede bulundu.

Kurtuluş Savaşı döneminden kaldığı tahmin edilen patlamamış top mermisi, güvenli bölgede kontrollü olarak imha edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 06:42 Kaynak: AA

Hüseyin Erdoğan, Ahmetli, Manisa, Güncel
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