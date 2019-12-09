Son Dakika Haberleri: Manisa'da patlayan trafo apartmanda maddi hasara yol açtı
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Manisa'da patlayan trafo apartmanda maddi hasara yol açtı

6 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, patlayan trafo apartmanda maddi hasara neden oldu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, patlayan trafo apartmanda maddi hasara neden oldu.

Cumhuriyet Mahallesi Şehit Ahmet Yağız Sokak'taki 4 katlı binanın elektrik trafosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Tahliye edilen apartmanda maddi hasar oluştu.

Manisa'da patlayan trafo apartmanda maddi hasara yol açtı

Cumhuriyet Mahallesi, Turgutlu, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:39 Kaynak: AA
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