Manisa'da patronunun aracından 380 bin lira çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'da patronunun aracından 380 bin lira çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Manisa'da patronunun aracından 380 bin lira çalan zanlı tutuklandı

6 saat önce

Manisa'da, park halindeki otomobilin camını kırarak 380 bin lira çalan şüpheli, emlakçı olan paranın sahibinin çalışanı çıktı.

Manisa'da patronunun aracından 380 bin lira çalan zanlı tutuklandı, System.String[]

Manisa'da, park halindeki otomobilin camını kırarak 380 bin lira çalan şüpheli, emlakçı olan paranın sahibinin çalışanı çıktı.

Alınan bilgiye göre, Yunusemre ilçesinde emlakçılık yapan Burhan Y, dün, bir gayrimenkul alımı için banka hesabından çektiği 380 bin lirayı, resmi işlemleri mesai saatine yetişmediği için otomobilinin bagajına bıraktıktan sonra Güzelyurt Mahallesi'ndeki evine gitti.


Bu sabah iş yerine gitmek için evinden çıkan Burhan Y, otomobilin arka camının kırıldığını ve bagajdaki 380 bin liranın çalındığını fark edince durumu polise bildirdi.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, zanlının, Burhan Y'nin yanında çalışan S.Ş. (37) olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan zanlı, suçunu itiraf etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Güzelyurt Mahallesi, Yunusemre, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 09:54 Kaynak: AA
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