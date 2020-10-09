Manisa'da pes dedirten görüntü - Son Dakika

Manisa'da pes dedirten görüntü

09.10.2020 23:02

Manisa'da motosikletli iki genç tasmasından tuttukları pitbull cinsi köpeği görenlerin şaşkın bakışları arasında kilometrelerce koşturdu.

Manisa'da motosikletli iki genç tasmasından tuttukları pitbull cinsi köpeği görenlerin şaşkın bakışları arasında kilometrelerce koşturdu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde motosikletle seyir halinde giden iki gençten biri tasmasından tuttuğu pitbull cinsi köpeği kilometrelerce koşturdu. Kervan Yolu'nda bir sürücü tarafından çekilen görüntüde hareket halindeki motosiklete yetişmeye çalışan köpeğin oldukça zorlandığı görülürken durumu gören vatandaşlar olaya tepki göstererek, motosikletlilerin bulunarak cezalandırılmasını istedi. - MANİSA

Manisa'da pes dedirten görüntü
Manisa'da pes dedirten görüntü
Manisa'da pes dedirten görüntü

motosikletli, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da pes dedirten görüntü - Son Dakika

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