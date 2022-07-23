Utku Mahallesi'nde pet shop işleten Efe Caner, dükkanı açtığında, iş yerinin arka penceresinin kırıldığını, 7 papağan ile bazı eşyalarının yerinde olmadığını tespit etti.

Kaynak: AA

Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Manisa'da pet shoptaki papağanları çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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