Manisa'da Pide Salonunu Kundaklama Girişimi
1 saat önce
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde gece kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir pide salonuna içi benzin dolu şişe fırlatılırken, iş yerinde küçük çaplı hasar meydana geldi.
Manisa
'nın Turgutlu
ilçesinde gece kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir pide salonuna içi benzin dolu şişe fırlatılırken, iş yerinde küçük çaplı hasar meydana geldi.
Olay, Turgutlu ilçesi Şehitler Mahallesi
'nde meydana geldi. A.A.'ya ait pide salonuna gece yarısı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce içinde benzin dolu şişe fırlatıldı. İçindeki benzin tutuşturularak atılan şişe dükkanda küçük çaplı yangına sebep oldu. Dükkandan yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri ise kundaklama şüphesiyle çevrede inceleme başlattı. Dükkanda maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 01:11 Kaynak: İHA
Kadın Girişimci, Denizi Olmayan Manisa'da Tekne Üretiyor
Kız Kardeşini Öldürüp Cesedini Ormanlık Alana Atan Zanlı 7 Yıl Sonra Yakalandı
Otomobilinde Kobra Zehri Ele Geçirilen Şüphelinin Evinde 1 Kilo Esrar Bulundu
Çocuğuna Simit Veren Kadının Parasını Çalan Adam Kameralara Yakalandı