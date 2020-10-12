Manisa'da pikap ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika

Manisa'da pikap ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

12.10.2020 02:17

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde pikap ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde pikap ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Ayhan A'nın kullandığı 45 AAK 51 plakalı pikap, İngolstadt Bulvarı ile 19 Mayıs Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta Furkan A'nın kullandığı 35 JD 675 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada sürücülerden Ayhan A. ile hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Manisa'da pikap ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
Manisa'da pikap ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
Manisa'da pikap ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
Manisa'da pikap ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

Yunusemre, 19 Mayıs, Manisa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da pikap ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika

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