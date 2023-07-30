Manisa'da pizza restoranına silahlı saldırı: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa'da pizza restoranına silahlı saldırı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

30.07.2023 16:21

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir pizza restoranına motosikletle gelen bir kişi, silahla ateş ederek restoran çalışanlarına saldırdı. Saldırı sonucunda bir kadın çalışan hayatını kaybederken, diğer kadın çalışan ağır yaralandı. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde pizza restoranına motosikletle gelen kişinin silahla ateş etmesi sonucu restoran çalışanı bir kadın öldü, diğer kadın çalışan ise ağır yaralandı.

Muradiye Mahallesi İstasyon Caddesi üzerindeki bir pizza restoranına motosikletle gelen ve henüz kimliği tespit edilemeyen kişi, tabancayla ateş ederek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, restoran çalışanı Sultan Zencirci'nin (27) öldüğünü, diğer çalışan Gül D'nin (45) ise yaralandığını belirledi.

Ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan Gül D'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, motosikletle kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Yunusemre, Jandarma, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da pizza restoranına silahlı saldırı: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika


Son Dakika
16:22 Esenyurt'taki saldırının ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan "idam" çıkışı: Kısasta hayat vardır
16:17 Esenyurt'taki saldırının ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan "idam" çıkışı: Kısasta hayat vardır
15:36 Esenyurt'taki silahlı saldırının detayları belli oldu! İki grup arasındaki husumet eskiye dayanıyor
15:32 Esenyurt'taki vahşetten yeni detay! İki grup arasındaki husumet böyle başlamış
14:55 Uğradığı saldırı sonucu karnındaki 1 aylık bebeği kaybeden kadın, verdiği evrak ve delillerin ortada olmadığını iddia etti
14:52 Darp sonucu bebeğini düşüren kadından vahim iddia: Verdiğim hiçbir rapor ortada yok
14:52 Demet Akalın, Elon Musk'ın yaptığı değişikliklere tepki gösterdi
14:48 Twitter'da yapılan değişikliklere sinirlenen Demet Akalın Elon Musk'a beddua etti
14:30 CHP'li Mahmut Tanal'ın kovaladığı 2 asker açığa alındı
14:26 CHP'li Mahmut Tanal'ın kovaladığı 2 asker açığa alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2023 17:09:32. #1.12#
SON DAKİKA: Manisa'da pizza restoranına silahlı saldırı: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement