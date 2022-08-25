Manisa'da terör örgütü üyesi 6 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Manisa'da terör örgütü üyesi 6 kişi tutuklandı

25.08.2022 22:37
Manisa'da terör örgütü üyesi 6 kişi tutuklandı

Manisa'da PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne üye olma suçundan haklarında yakalama emri bulunan ve her biri 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

Manisa'da PKK/KCK-PYD/ YPG terör örgütüne üye olma suçundan haklarında yakalama emri bulunan ve her biri 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

Manisa'nın Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde 18-19 Ağustos tarihlerinde haklarında PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne üye olma suçundan Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.A., İ.B., H.G., İ.D., K.A. ve K.Y. isimli 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Manisa T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Manisa, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da terör örgütü üyesi 6 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da terör örgütü üyesi 6 kişi tutuklandı - Son Dakika
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