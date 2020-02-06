Manisa'da plastik oyuncak fabrikasında korkutan yangın - Son Dakika

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Manisa'da plastik oyuncak fabrikasında korkutan yangın
6 saat önce
Manisa'da plastik oyuncak fabrikasında korkutan yangınMANİSA Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir plastik park oyuncakları üretimi yapılan fabrikada bugün saat 12.00 sıralarında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:25 Kaynak: DHA
Manisa'da plastik oyuncak fabrikasında korkutan yangın
MANİSA Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir plastik park oyuncakları üretimi yapılan fabrikada bugün saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Alevlere çalışanlar ilk müdahaleyi yaparken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, fabrikaya dört bir yanından su ve köpük sıkarak alevlere müdahale ediyor. Polis fabrika çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, 112 Acil servis ekipleri de olay yerinde hazır olarak bekletildi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Cemil SEVAL/ MANİSA, (DHA)
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