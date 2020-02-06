Manisa'da plastik oyuncak fabrikasında korkutan yangın - Son Dakika

Manisa'da plastik oyuncak fabrikasında korkutan yangın

MANİSA Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir plastik park oyuncakları üretimi yapılan fabrikada bugün saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Alevlere çalışanlar ilk müdahaleyi yaparken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, fabrikaya dört bir yanından su ve köpük sıkarak alevlere müdahale ediyor. Polis fabrika çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, 112 Acil servis ekipleri de olay yerinde hazır olarak bekletildi.

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Cemil SEVAL/ MANİSA, (DHA)