Manisa'da plastik oyuncak fabrikasında yangın (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'da plastik oyuncak fabrikasında yangın (1) - Son Dakika

Manisa'da plastik oyuncak fabrikasında yangın (1)

6 saat önce

MANİSA Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki plastik park oyuncakları üretimi yapılan fabrikada saat 12.00 sıralarında yangın çıktı.

Manisa'da plastik oyuncak fabrikasında yangın (1), System.String[]

MANİSA Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki plastik park oyuncakları üretimi yapılan fabrikada saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Alevlere çalışanlar ilk müdahaleyi yaparken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, su ve köpük sıkarak alevlere müdahale ediyor. Polis, fabrika çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, 112 Acil servis ekipleri de olay yerinde hazır olarak bekletiliyor.


Organize Sanayi Bölgesi, Muradiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında 5 kez anons yapıldı, pilotlar cevap veremedi
Karabük Valiliği'nden 7 il için kritik uyarı: Kar kalınlığı 20 ile 50 santimi bulacak Pistten çıkan uçakta yaralanan Berk Yenipazar, kaza anında uçakta yaşananları anlattı Şehit annesinden evladına son sözler: Yalvarıyorum size, almayın yavrumu

Son Dakika Haberleri
17:37 Sendikasız işçi çalıştıran Nusret, New York'ta protesto edildi
17:21 Tolga Sarıtaş, Çukur dizisinde rol alacağı iddialarını yalanladı
16:37 Arkadaki sahne olay yarattı! Şeyma Subaşı eleştirilerin hedefi oldu
15:41 Boğaz'ın benzersiz atmosferinde 'Sevgililer Günü' deneyimi
15:37 CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 18:56:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa'da plastik oyuncak fabrikasında yangın (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]