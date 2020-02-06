Manisa'da plastik oyuncak fabrikasında yangın (1) - Son Dakika

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Manisa'da plastik oyuncak fabrikasında yangın (1)
6 saat önce
MANİSA Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki plastik park oyuncakları üretimi yapılan fabrikada saat 12.00 sıralarında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:25 Kaynak: DHA
MANİSA Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki plastik park oyuncakları üretimi yapılan fabrikada saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Alevlere çalışanlar ilk müdahaleyi yaparken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, su ve köpük sıkarak alevlere müdahale ediyor. Polis, fabrika çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, 112 Acil servis ekipleri de olay yerinde hazır olarak bekletiliyor.
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