Manisa'da plastik oyuncak fabrikasında yangın - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da plastik oyuncak fabrikasında yangın - Son Dakika

Manisa'da plastik oyuncak fabrikasında yangın

7 saat önce

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde plastik oyuncak fabrikasının deposunda kaynak yapıldığı sırada yangın çıktı.

Manisa'da plastik oyuncak fabrikasında yangın, System.String[]

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde plastik oyuncak fabrikasının deposunda kaynak yapıldığı sırada yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.


Yunusemre ilçesindeki Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir plastik oyuncak fabrikasında yangın çıktı. Yangının yeni açılan bir depoda yapılan kaynak işlemi sırasında kaynaktan sıçrayan kıvılcımların polyester malzemeleri tutuşturmasıyla başladığı öğrenildi. Yangına Manisa Büyükşehir Belediyesi ve OSB itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırılırken, 2 saatlik çalışmaların ardından kontrol altına alınan yangınla ilgili soğutma çalışmaları devam ediyor. - MANİSA

Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Dökülen çöp yüzünden amcasını öldüren genç kıza 15 yıl hapis cezası verildi
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı, Valilik'ten uyarı geldi Çığda şehit olan uzman çavuşun 3 aylık kızıyla vedalaştığı görüntüler yürek dağladı Son dakika: İstanbul Bahçelievler'de soyguncu dehşeti! Kuyumcuyu bıçaklayarak altınlarla kaçtı

Son Dakika Haberleri
19:52 Çağatay Ulusoy'un mor pijamaları sosyal medyada olay oldu
19:41 TikTok fenomeni darp edildi! Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
19:34 Burcu Esmersoy'dan eski eşinin ilişkisiyle ilgili çok konuşulacak sözler: Davet ederlerse düğünlerine giderim
17:37 Sendikasız işçi çalıştıran Nusret, New York'ta protesto edildi
17:21 Tolga Sarıtaş, Çukur dizisinde rol alacağı iddialarını yalanladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 20:24:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa'da plastik oyuncak fabrikasında yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]