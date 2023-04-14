Manisa'da polis lojmanında başından vurulan kadın hastanede öldü

Manisa'nın Demirci ilçesinde polis lojmanlarında başından vurulan kadın hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Demirci Emniyet Müdürlüğünün üst katındaki lojmanlarda sabah saatlerinde silah sesi duyulması üzerine sesin geldiği daireye çıkan ekipler, ilçe emniyet müdürlüğünde görev yapan bir komiserin oturduğu lojmanda, ilçede güzellik salonu işleten 26 yaşındaki Y.A'yı başından vurulmuş halde buldu.

Çağrı üzerine lojmana gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını Demirci Devlet Hastanesi'ne götürdü. Buradaki ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen kadın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından dairede oturan komiser, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.