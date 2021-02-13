Manisa'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücüye 10 bin lira ceza uygulandı - Son Dakika

Manisa'da polis ekibinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan ehliyetsiz sürücüye sokağa çıkma kısıtlamasını ve trafik kurallarını ihlalden dolayı 10 bin 30 lira ceza uygulandı.

Şehzadeler ilçesi Yeni Harmandalı yolu üzerinden uygulama yapan polis ekipleri, Arif A'nın kullandığı 45 UE 236 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu.

İhtara uymayarak uygulama noktasından kaçan sürücü, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu Alaybey Mahallesi Şeyfettin Bey Caddesi'nde yakalandı.

Ekiplerin yaptığı incelemede sürücü Arif A'nın 217 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı belirlendi.

Sürücü Arif A'ya sokağa çıkma kısıtlamasını ve trafik kurallarını ihlalden toplam 10 bin 30 lira para cezası uygulanırken, otomobil çekici ile yediemin deposuna götürüldü.