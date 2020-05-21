Manisa'da pompalı dehşet: 17 yaşındaki genç kız öldürüldü - Son Dakika

Manisa'da pompalı dehşet: 17 yaşındaki genç kız öldürüldü
Manisa'nın Salihli ilçesinde bir benzin istasyonunda pompalı tüfekli bir kişi, 17 yaşındaki genç kızı vurarak öldürdü.
Manisa'nın Salihli ilçesinde bir benzin istasyonunda pompalı tüfekli bir kişi, 17 yaşındaki genç kızı vurarak öldürdü. Olay İzmir- Ankara Karayolu Taytan Mahallesi yol kavşağında bulunan bir benzin istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre arkadaşının kullandığı bir otomobil ile benzin istasyonuna gelen C.K. (17) isimli genç kız, arkadaşı otomobili yıkarken cep telefonu ile henüz tespit edilemeyen bir kişiyle tartıştı. Bu tartışmanın hemen ardından motosiklet ile benzin istasyonuna gelen ve kimliği tespit edilemeyen bir kişi, uzaktan pompalı tüfekle genç kıza 3 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan genç kız, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, şüpheliyi tespit etmek için çalışma başlattı.
(Behzat Akcan/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 02:55 Kaynak: İHA
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