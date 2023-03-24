Manisa'da pompalı tüfekle vurulan müzisyen yaşamını yitirdi

Salihli'de bir benzin istasyonunda meydana gelen olayda, ilçede müzisyenlik yaparak geçimini sağlayan Ercan Angışhan (38), sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen araçtan pompalı tüfekle açılan ateş sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Angışhan, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Angışhan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

SALDIRGANLAR HER YERDE ARANIYOR

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, pompalı saldırı sonrası olay yerinden araçla kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.