Uğurcan Baski (25), Tevfikiye Mahallesi 3800 sokakta yürürken motosikletle bölgeye gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu yaralandı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Pompalı tüfekle silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika

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