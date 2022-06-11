Manisa'da pompalı tüfekle vurulan kişi, tedavi gördüğü hastanede öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa'da pompalı tüfekle vurulan kişi, tedavi gördüğü hastanede öldü

11.06.2022 15:12
Manisa'da pompalı tüfekle vurulan kişi, tedavi gördüğü hastanede öldü

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kahvehanede çıkan kavgada pompalı tüfekle başından vurulan kişi, 9 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kahvehanede çıkan kavgada pompalı tüfekle başından vurulan kişi, 9 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 2 Haziran'da Göktaşlı Mahallesi Murat Caddesi'ndeki kahvehanede çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan Hamdi V. (47), tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitirdi.

Cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Otomobilinden aldığı pompalı tüfekle Hamdi V'ye ateş ettikten sonra kaçan şüpheli Ferdi Y. (34) ise gece Kırkağaç ilçesinde yakalandı.

Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

YORUMLAR
500
Gurbetçi kadın gölette ölü bulundu Gurbetçi kadın gölette ölü bulundu Citroen Ami Türkiye yollarına çıktı Citroen Ami Türkiye yollarına çıktı
Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da pompalı tüfekle vurulan kişi, tedavi gördüğü hastanede öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:50 Şenol Güneş, Fransa'da Saint Etienne'nin başına geçmeye hazırlanıyor
14:39 Mükremin Gezgin olayında yeni gelişme! l Sağlık Müdürlüğü hastane için harekete geçti
14:22 İtalya'da içindeki 4'ü Türk 7 kişi ile kaybolan helikopter kazasında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
14:21 TikTok yıldızı Cooper Noriega'nın ölmeden 2 saat önce çektiği video tesadüfün böylesi dedirtti
14:20 Survivor yarışmacısı Sude Burcu fotoğrafını paylaştı, Mert Öcal'dan yorum gecikmedi
14:04 Futbolcu Wagner Love'nincinsel ilişki görüntüleri sızdırılmıştı! Görüntülerdeki kadın kasetin dolaşıma girmesine isyan etti
14:02 Burak Elmas başkanlık seçimi için oyunu kullandı, ortaya çıkan görüntü gündem oldu
13:44 İtalya'da içindeki 4'ü Türk 7 kişi ile kaybolan helikopterle ilgili yeni bir gelişme yaşandı
13:24 Kurt sürüsü yaylada etrafı çitle çevrili ağıla girerek 35 koyunu öldürdü
13:22 Balıkesir-Kütahya yolunda bir minibüs, süt tankeri ile çarpıştı: 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2022 15:18:50. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa'da pompalı tüfekle vurulan kişi, tedavi gördüğü hastanede öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement