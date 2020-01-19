Manisa'da potaya guard takviyesi

20 yaşındaki 1.87 boyundaki guard, bu sezon ligde 14.8 sayı, 2.9 ribaund, 4.6 asist, 1.3 top çalma ortalamaları tutturdu.

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