Manisa'da potaya guard takviyesi - Son Dakika
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Manisa'da potaya guard takviyesi

6 saat önce

Türkiye Basketbol Ligi'nde 15 maçlık ilk yarı maratonunu 9 galibiyetle Play-Off hattında dördüncü sırada tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, 1881 Düzce Belediyespor'un genç oyun kurucusu Eray Aydoğan'ı kadrosuna kattı.

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Türkiye Basketbol Ligi'nde 15 maçlık ilk yarı maratonunu 9 galibiyetle Play-Off hattında dördüncü sırada tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, 1881 Düzce Belediyespor'un genç oyun kurucusu Eray Aydoğan'ı kadrosuna kattı.

20 yaşındaki 1.87 boyundaki guard, bu sezon ligde 14.8 sayı, 2.9 ribaund, 4.6 asist, 1.3 top çalma ortalamaları tutturdu.


Aydoğan, Manisa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 12:29 Kaynak: DHA
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