Son Dakika › Güncel › Manisa'da, PTT ve banka önlerinde sosyal mesafe uygulaması - Son Dakika
Manisa'da, PTT ve banka önlerinde sosyal mesafe uygulaması
6 saat önce
Manisa'da, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu PTT ve banka önlerinde sosyal mesafenin sağlanması amacıyla şerit ve bariyer uygulaması başlatıldı.
Manisa'da, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu PTT ve banka önlerinde sosyal mesafenin sağlanması amacıyla şerit ve bariyer uygulaması başlatıldı.
Korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla, Manisa Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulunun 30 Mart 2020 tarih 2020/18 sayılı kararı ile PTT ve banka önlerindeki bekleme alanlarına düzenleme getirildi. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu PTT ve banka önlerinde yığılmalara sebebiyet verilmemesi ve sosyal mesafenin korunması amacıyla şerit ve bariyer uygulamasına geçildi. Uygulamaya vatandaşların da dikkat ettiği görüldü. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 05:06 Kaynak: İHA
Son Dakika Bilet fiyatları vatandaşı isyan ettirdi Koronavirüs teftişinde vatandaşları azarlayan Uşak Valisi Funda Kocabıyık özür diledi Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Şehirler arası seyahati daha da zorlaştıracağız Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşı azarlayan Uşak Valisi'yle ilgili konuştu: Biraz tolere edici bakmalıyız