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Manisa'da randevusuz aşı çadırına büyük ilgi - Son Dakika

Manisa'da randevusuz aşı çadırına büyük ilgi

08.08.2021 13:07

- Manisa'da randevusuz aşı çadırına büyük ilgi Manisa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Ulupark'ta açılan aşı çadırında vatandaşlara hem Sinovac hem de Biontech aşısı randevusuz olarak yapılıyor Şehzadeler İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr.

- Manisa'da randevusuz aşı çadırına büyük ilgi

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Ulupark'ta açılan aşı çadırında vatandaşlara hem Sinovac hem de Biontech aşısı randevusuz olarak yapılıyor

Şehzadeler İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Müjde İlgün:

"Eğer pandemiyle baş etmek istiyorsak, tekrar daha rahat bir hayata kavuşabilmek istiyorsak yapacağımız en güzel şey hem kendimiz hem toplum için aşıya kolumuzu uzatmak"

MANİSA - Manisa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Şehzadeler ilçesinde vatandaşların en yoğun olduğu bölgelerden biri olan Ulupark'ta 2 gün önce kurulan randevusuz aşı çadırı vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Randevusuz bir şekilde istedikleri aşıyı olan vatandaşlar verilen hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Şehzadeler ilçesindeki Ulupark'ta kurulan iki çadırda vatandaşlara randevusuz bir şekilde hem Sinovac hem de Biontech aşısı uygulamaya başlandı. Yaklaşık 2 senedir yoğun bir tempoda özveriyle çalışan sağlık ekipleri randevusuz aşı çadırında her gün 12 saat hizmet vererek halk sağlığını koruma adına önemli bir çalışmaya imza atıyor.

Ulupark'ta kurulan aşı çadırında sağlık ekiplerine Şehzadeler İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Müjde İlgün ve Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Hatice Güney bizzat katılarak çalışmalara destek verdi. Sağlık çalışanları yoldan geçen vatandaşları aşıya davet ederken, aşı konusunda kararsız olan vatandaşları da aşının neden gerekli olduğu konusunda bilgilendirerek aşının öneminden bahsetti. Vatandaşların oldukça yoğun ilgi gösterdiği aşılama çalışmasıyla Manisa'daki aşılama seviyesinin daha üst seviyelere çıkması planlanıyor. Vatandaşlar da verilen hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek herkesi aşı olmaya davet etti.

"Bizim için en önemli şey aşı"

Yapılan aşılama çalışmaları hakkında İHA muhabirine bilgi veren Şehzadeler İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Müjde İlgün, "Şehzadeler ilçesinde Ulupark'ta bulunan Kızılay Kan Alma biriminin hemen yan tarafında aşı çadırı açtık. Vatandaşlarımıza hem hizmet verebilmek hem de aşı oranlarımızı il ve ilçemizde daha yüksek seviyelere çıkarabilmek için Covid-19'la savaşta bizim için en önemli şey olan aşıyla ilgili bilgilendirme yapabilmek ve daha iyi savaşabilmek için bu alanı açmaya karar verdik. İdarecilerimizin de desteği ve önerisiyle çadırımız hizmet vermeye 2 gün önce başladı. Sabah 10.00 akşam 22.00 saatleri arasında her iki Covid aşısını da yani Sinovac ve Biontech aşısını talep eden, burada formu dolduran kişilere bilgilendirme sonrası randevusuz olarak aşı yapmaya başladık." dedi.

"Hedefimiz aşılama oranını yüzde 80'leirn üzerine çıkarmak"

Manisa'daki aşı oranlarının yüzde 70'in üzerinde olduğunu kaydeden İlgün şunları söyledi: "Manisa'daki aşı oranımız yüzde 70'in üzerinde hatta yüzde 71 seviyelerinde. Gönlümüzden geçen en kısa sürede yüzde 75'i hatta mümkünse yüzde 80'in üzerine çıkarabilmek. Covid'e karşı en büyük silahımız aşı. Eğer pandemiyle baş etmek istiyorsak, pandemiyle savaşmak istiyorsak, tekrar daha rahat bir hayata kavuşabilmek istiyorsak yapacağımız en güzel şey hem kendimiz hem toplum için aşıya kolumuzu uzatmak.

Manisa'da randevusuz aşı çadırına büyük ilgi
Manisa'da randevusuz aşı çadırına büyük ilgi
Manisa'da randevusuz aşı çadırına büyük ilgi
Manisa'da randevusuz aşı çadırına büyük ilgi

İl Sağlık Müdürlüğü, Şehzadeler, Hisarcık, Manisa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Manisa'da randevusuz aşı çadırına büyük ilgi - Son Dakika


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