Manisa'da reçetesiz ilaç operasyonu - Son Dakika

Manisa'nın Turgutlu İlçesinde, jandarma ekiplerinin bir eve yaptıkları operasyonda renkli reçete kapsamındaki yaklaşık 2 bin adet hap ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evde uyuşturucu etkisi bulunan reçetesiz ilaç bulunduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi.



Düzenlenen operasyonda, K.Ş. (55), H.B. (39), A.P. (34) ve B.F. (34) gözaltına alındı, evde yapılan aramada 2 bin adet hap ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.