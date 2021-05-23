Manisa'da refüje çarptıktan sonra yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Manisa'nın Kula ilçesinde refüje çarpıp yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 45 K 2254 plakalı otomobil, İzmir- Uşak kara yolu Dereköy Mahallesi kavşağında refüje çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yanmaya başlayan otomobili gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, alevleri söndürürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan, sürücünün kazanın ardından olay yerinden kaçtığı iddia edildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA
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