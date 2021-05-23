Manisa'da refüje çarptıktan sonra yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Çarpmanın etkisiyle yanmaya başlayan otomobili gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, alevleri söndürürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 45 K 2254 plakalı otomobil, İzmir- Uşak kara yolu Dereköy Mahallesi kavşağında refüje çarptı.

Sergen Yalçın ve Başkan Çebi arasında büyük kavga! Beşiktaş'ta ayrılık mı yaşanacak?

Son dakika: Türkiye Kıbrıs Türkü'nü bir kez daha kimseye muhtaç etmedi! KKTC'nin tarımı için can suyu olacak proje hayata geçiyor