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Refüje devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Refüje devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

11.11.2021 03:43

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde refüje devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde refüje devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Alaşehir- Salihli çevre yolunda seyreden Süleyman Canyılmaz (19) idaresindeki plakasız motosiklet refüje devrildi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradan Salihli Devlet Hastanesine sevk edilen Canyılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Refüje devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Refüje devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Refüje devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Refüje devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Refüje devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Refüje devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Refüje devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Refüje devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Alaşehir, Salihli, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Refüje devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika


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