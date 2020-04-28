Manisa'da renkli reçeteyle satılan bin 680 hapla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde renkli reçeteyle satılabilen bin 680 adet hapla yakalanan iki kişi, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kent girişlerinde kontrollerini sürdüren polis ekipleri, Süreyya Tabiat Parkı kontrol noktasında İzmir yönünden gelen bir otomobili durdurdu.



Otomobilde yapılan aramada renkli reçeteyle satışına izin verilen ve uyuşturucu niteliği bulunan bin 680 hap ele geçirildi. Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.