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Manisa'da restoranda çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Manisa'da restoranda çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

22.02.2022 11:28
Manisa'da restoranda çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde önceki gün bir restoranda çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi yaralayan şüpheli, tutuklandı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde önceki gün bir restoranda çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi yaralayan şüpheli, tutuklandı.

Nuriye Mahallesi'ndeki restoranda çıkan silahlı kavganın ardından olayda kullandığı tabancayla gözaltına alınan restoranın kasasında görevli M.İ'nin jandarmadaki işlemi tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan ağır yaralanan S.K'nin, Manisa Şehir Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Nuriye Mahallesi'ndeki restoranda 20 Şubat akşamı, S.K. (42) ile kasadaki görevli M.İ. (56) arasında tartışma çıkmış, silahlı kavgaya dönüşen olayda S.K, bacağından vurulmuştu. M.İ, olayda kullandığı silahla gözaltına alınmıştı.

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Saruhanlı, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da restoranda çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da restoranda çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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