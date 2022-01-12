Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir rezidansta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Muradiye Mahallesi'ndeki 2. Sokak'ta bulunan 96 dairelik bir rezidansın ikinci katında Merter Kahvecigil'in oturduğu dairede yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekibi, Kahvecigil'i köpeği ile dışarıya çıkardı.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, dairenin içindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.
Yangının elektrikli ısıtıcıdan çıkmış olabileceği öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Manisa'da rezidansta çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika