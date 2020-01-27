Manisa'da rögar kapağı hırsızı yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da rögar kapağı hırsızı yakalandı - Son Dakika

Manisa'da rögar kapağı hırsızı yakalandı

6 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde okullardan rögar kapağı çalınmasıyla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, 1 şahsı gözaltına aldı.

Manisa'da rögar kapağı hırsızı yakalandı, System.String[]

Manisa'nın Salihli ilçesinde okullardan rögar kapağı çalınmasıyla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, 1 şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Alınan bilgiye göre, Salihli Sekine Evren Anadolu Lisesi (SEAL) öğrenci yurdu bahçesinde bulunan rögar kapağının çalınması üzerine Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.


Yapılan inceleme sonucu rögar kapağını çalan şüphelinin Y.T. olduğu tespit edildi. Ekipler yaptıkları çalışma sonucu Y.T.'yi Yılmaz Mahallesi'ndeki ikametinde yakaladı. Çaldığı rögar kapaklarını hurdacılara sattığı tespit edilen Y.T., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Rögar kapağı okula teslim edilirken Salihli İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceğini söyledi. - MANİSA

Salihli, Manisa, Evren, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:11 Kaynak: İHA
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