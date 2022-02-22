Manisa'da Roma dönemine ait Eros Bebek heykeli ele geçirildi - Son Dakika
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Manisa'da Roma dönemine ait Eros Bebek heykeli ele geçirildi

22.02.2022 16:25
Manisa'da Roma dönemine ait Eros Bebek heykeli ele geçirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir ikamete düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait Eros Bebek heykeli başı ile 3 parça halinde heykele ait gövde, 5 adet Roma Dönemine ait motifli sütun başlığı ve 3 adet Roma dönemine ait motifli taş ele geçirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir ikamete düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait Eros Bebek heykeli başı ile 3 parça halinde heykele ait gövde, 5 adet Roma Dönemine ait motifli sütun başlığı ve 3 adet Roma dönemine ait motifli taş ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT, İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat Timi ile Sart Karakol Komutanlığına bağlı ekipler, Sart Mahallesindeki S.B'ye (57) ait ikamete operasyon düzenledi. Salihli Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararına istinaden ikamet ve eklentilerinde yapılan aramada 1 adet Roma dönemine ait Eros Bebek heykeli başı ve 3 parça halinde Eros Bebek heykeline ait gövde, 5 adet Roma dönemine ait motifli sütun başlığı ve 3 adet Roma dönemine ait motifli taş ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eserlerin Manisa Müze Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenilirken, gözaltına alınan şüphelinin ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. - MANİSA

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Jandarma, Manisa, Bebek, Roma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da Roma dönemine ait Eros Bebek heykeli ele geçirildi - Son Dakika


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