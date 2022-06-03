Ruhsatsız tabanca çıkan otomobildeki 3 kişiden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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Ruhsatsız tabanca çıkan otomobildeki 3 kişiden 1'i tutuklandı

03.06.2022 16:32

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 5 ruhsatsız tabanca bulunan otomobildeki 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 5 ruhsatsız tabanca bulunan otomobildeki 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Manisa- İzmir kara yolu Süreyya Mesire Alanı'ndaki polis uygulama noktasında trafik polisi, bir otomobili durdurdu.

Uygulama noktasında görevli polislerce otomobilde yapılan aramada, 5 ruhsatsız tabanca bulundu.

Gözaltına alınan A.H.B, A.Ö. ve M.E. Emniyet'teki işlemin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden M.E. tutuklandı. İki şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ruhsatsız tabanca çıkan otomobildeki 3 kişiden 1'i tutuklandı
Ruhsatsız tabanca çıkan otomobildeki 3 kişiden 1'i tutuklandı
Ruhsatsız tabanca çıkan otomobildeki 3 kişiden 1'i tutuklandı
Ruhsatsız tabanca çıkan otomobildeki 3 kişiden 1'i tutuklandı
Ruhsatsız tabanca çıkan otomobildeki 3 kişiden 1'i tutuklandı
Ruhsatsız tabanca çıkan otomobildeki 3 kişiden 1'i tutuklandı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ruhsatsız tabanca çıkan otomobildeki 3 kişiden 1'i tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Ruhsatsız tabanca çıkan otomobildeki 3 kişiden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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