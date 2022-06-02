Sağanak etkili oldu

Manisa'nın Kula ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı.

İlçede etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle bazı bölgelerde su birikintileri oluşurken yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Bazı sokaklardaki ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MASKİ) ve Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, yollarda oluşan su birikintilerini tahliye etti.

İlçede etkili olan fırtına nedeniyle elektrik kesintileri yaşandı.

Hava sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü ilçede yağışın cumartesi gününe kadar aralıklarla süreceği tahmin ediliyor.