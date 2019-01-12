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Manisa'da Sağanak, Su Baskınlarına Yol Açtı

1 saat önce

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde etkili olan sağanakla birlikte sulama kanalı taşarken, zemin katlarda kalan çok sayıda ev ve işyerini su bastı.

Manisa'da Sağanak, Su Baskınlarına Yol Açtı, System.String[]
MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde etkili olan sağanakla birlikte sulama kanalı taşarken, zemin katlarda kalan çok sayıda ev ve işyerini su bastı.

Manisa'da 3 gündür aralıklarla süren sağanak, bugün saat 06.00 sıralarında etkisini artırdı. Yunusemre ilçesi Spil Mahallesi'ndeki 4309, 4310 ve 4311 Sokak üzerinden geçen Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalı taştı. Tıkanan rögarların da etkisiyle zemin katta kalan çok sayıda ev ve iş yerinde su baskını oldu. İtfaiye ekipleri baskın yaşanan 20 evden 31 kişiyi tahliye etti. Tahliye edilen bazı yaşlı vatandaşların durumunu sağlık ekipleri kontrol etti. Bu kişilerden 27'si Manisa Öğretmenevi'ne, 4'ü ise Yunusemre Belediyesi Misafirhanesi'ne yerleştirildi. Devlet Su İşleri, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi ve AFAD ekipleri bölgedeki olumsuzlukları gidermek için çalışma yaptı.

'YARDIM BEKLİYORUZ'

Spil Mahallesi 4309 Sokak üzerindeki evini su basan Şaban Çınar (52), "Halılar, dolaplarım, banyo ve tuvalet her yeri su bastı. Kimse dışarıya çıkamıyor. Devletimizden yardım bekliyoruz. Şu an içeride kurtarılmayı bekleyen 8-9 kişi var. Bu suyun buradan çıkarılması lazım. Şu an için devletimizden gelecek yardımı beklemekten başka yapacak bir şeyimiz yok" dedi.

Bu arada Manisa Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada: "Yoğun yağışların sebep olduğu su taşkınları nedeniyle Sayın Valimiz Ahmet Deniz'in başkanlığında emniyet, jandarma, AFAD, MASKİ, DSİ, itfaiye tarafından Güvenlik Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) oluşturulan kriz merkezimizin koordinasyonunda yapılan çalışmalarla su tahliyeleri yapılmış, yer yer mahsur kalan vatandaşlarımız kurtarılmış, Yunusemre ilçemiz Spil Mahallesi'ndeki 31 vatandaşımız evlerinden tahliye edilmiş ve Manisa Öğretmenevi ile Yunusemre Belediyesi misafirhanesinde barındırılmaları, diğer vatandaşlarımızın güvenli evlere taşınmaları sağlanmıştır. Yağışların devam etmesi nedeniyle kurumlarımızın çalışmaları devam etmektedir" denildi. - Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:02 Kaynak: DHA

Yunusemre, Manisa, Güncel
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