Manisa'da sağanak ve dolu etkili oldu - Son Dakika

Manisa'nın Salihli ve Sarıgöl ilçelerinde etkili olan şiddetli sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Salihli ilçesinde akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Zaman zaman dolunun da etkili olduğu ilçede bazı araçlar zarar gördü, şiddetli rüzgar nedeniyle de çok sayıda ağaç devrildi. Kurudere, Fevzipaşa, Kocaçeşme mahallelerinde yollar araç trafiği ve yayalara tamamen kapatıldı.

Salihli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, tıkanan mazgalları açmak için çalışma yaptı.

Üzüm bağları zarar gördü

Sarıgöl ilçesinde de Ahmetağa, Bereketli, Avşar, Dadağlı ve Kızılçukur mahallelerindeki üzüm bağlarında zarar oluştu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından zarar tespit çalışmaları başlatıldı.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Zarar tespit çalışmalarına başlandı. Üzüm üreticileriniz bu yıl aşırı sıcaklardan dolayı haziran ayında örtü çalışmalarını başlatmıştı. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.