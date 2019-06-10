Manisa'da sağanak ve dolu uyarısı

Manisa
Valiliği bu hafta etkili olması beklenen sağanak ve doluya karşı vatandaşları uyardı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı
tatilinde il genelinde etkili olan sıcak hava, salıdan itibaren yerini kuvvetli ve yer yer gök gürültülü sağanağa bırakacak.
Hafta boyunca etkili olacak yağışların iç kesimlerde yer yer kuvvetli olacağı belirtilen açıklamada, vatandaşlardan yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, ani sel, su baskını
gibi durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.