Son Dakika Haberleri: Manisa'da sağanak ve dolu uyarısı
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Manisa'da sağanak ve dolu uyarısı

8 saat önce

Manisa Valiliği bu hafta etkili olması beklenen sağanak ve doluya karşı vatandaşları uyardı.

Manisa'da sağanak ve dolu uyarısı, System.String[]
Manisa Valiliği bu hafta etkili olması beklenen sağanak ve doluya karşı vatandaşları uyardı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı tatilinde il genelinde etkili olan sıcak hava, salıdan itibaren yerini kuvvetli ve yer yer gök gürültülü sağanağa bırakacak.
Hafta boyunca etkili olacak yağışların iç kesimlerde yer yer kuvvetli olacağı belirtilen açıklamada, vatandaşlardan yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, ani sel, su baskını gibi durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:23 Kaynak: AA
Ramazan Bayramı, Manisa, Güncel
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