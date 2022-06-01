Manisa'da sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Manisa'da sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi

01.06.2022 19:56
Manisa'da sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi

Manisa'nın Demirci ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçe merkezi ve kırsal mahallelerde etkili olan yağış nedeniyle bir dere taştı, ev ve sokaklarda su baskınları yaşandı, park halindeki araçlar sürüklendi, tarım arazilerinde hasar oluştu.

Demirciköy Mahallesi'nden geçen dere, yatağındaki menfezin aşırı yağışla tıkanması sonucu taştı.

Derenin taşması nedeniyle mahallede park halindeki otomobiller sürüklendi, bir traktör ile bir motosiklet de suyla taşınan toprağın altında kaldı.

Sağanak ve dolu nedeniyle mahalledeki tarım arazilerinde de bazı ağaçlar kırıldı, bazıları yerinden söküldü. Çok sayıda arı kovanında hasar oluştu.

Mahalleye ulaşan İlçe Jandarma Komutanlığı, Demirci Belediyesi Arama Kurtarma ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Şube ve Trafik Zabıta ekipleri, yol açma ve toprak altında araçları kurtarma çalışması başlattı.

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Kaynak: AA

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