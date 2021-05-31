Manisa'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde sağanak yağış ardından oluşan sel sularına kapılan 1 otomobil sürüklendi, 6 ev su altında kaldı, yollarda çökmeler meydana geldi. Ekiplerin bölgede hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Manisa için sağanak yağış Saruhanlı ilçesinde yaşamı olumsuz etkiledi. Kırsal Büyükbelen Mahallesi'nde 1 saat boyunca etkili olan sağanak yağış, sele neden oldu. Yolların çöktüğü mahallede, 6 evi su basarken, 1 otomobil sel sularında sürüklendi. Bölgeye jandarma, MASKİ, itfaiye ve Saruhanlı Belediyesine ait ekipler sevk edildi. Evlere giren yağmur suları tahliye edilirken, bölgede hasar tespit çalışması başlattı.