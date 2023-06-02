Sağanak Manisa'da hayatı felç etti! Üzüm bağları göle föndü, yollar çöktü - Son Dakika
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Sağanak Manisa'da hayatı felç etti! Üzüm bağları göle föndü, yollar çöktü

02.06.2023 01:21

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yoğun yağış etkisini sürdürürken, salı günü Şeyhdavutlar- Sarıgöl yolunda meydana gelen heyelan sonrası çalışmalar devam ediyor. Ekiplerin açtığı yol yoğun yağış sonrası tekrar kapandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yoğun yağış etkisini sürdürürken, salı günü Şeyhdavutlar- Sarıgöl yolunda meydana gelen heyelan sonrası çalışmalar devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Sarıgöl Belediyesi iş makineleri ile aynı yola tekrar ulaşıma açarken, yağışın aralıksız devam etmesi sonucu yol tamamen kapandı.

BÖLGEDE YOĞUN ÇALIŞMA VAR

Şeyhdavutlar- Sarıgöl arasındaki ulaşım tamamen koparken, ekiplerin bölgede yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışma ile çalışmayla yolun kontrollü olarak ulaşıma açıldığı bildirildi. Öte yandan, ekili tarım arazilerinin ise su altında kalması dronla havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA
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Sarıgöl, Manisa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Sağanak Manisa'da hayatı felç etti! Üzüm bağları göle föndü, yollar çöktü - Son Dakika
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