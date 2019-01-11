Son Dakika Haberleri: Manisa'da Sağanak Yağmur Su Baskınlarına Neden Oldu

Manisa'da Sağanak Yağmur Su Baskınlarına Neden Oldu

59 dakika önce

Manisa'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, Şehzadeler ilçesindeki birçok ev ve işyerinde su baskınlarına neden oldu.

Manisa'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, Şehzadeler ilçesindeki birçok ev ve işyerinde su baskınlarına neden oldu. Vatandaşlar, yetkililer gelene kadar kendi imkanlarıyla ev ve iş yerlerindeki suyu boşaltmaya çalıştı.

Sabah erken saatlerde başlayan ve etkisini akşam saatlerinde arttıran sağanak yağmur, Manisa'nın bir çok kesiminde hayatı olumsuz etkiledi. Kentin Şehzadeler İlçesinde bulunan Kazım Karabekir Mahallesi'nde birçok ev ve iş yerinde su baskınları olurken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Özellikle 420 ve 421 sokak bölgelerindeki evlerde su baskınları yaşanırken, vatandaşlar kendi imkanlarıyla buldukları kompresör ve dinamo yardımı sayesinde yağmur sularını evlerinden dışarıya tahliye etti. Kentteki trafik de olumsuz etkilendi.

'GÖRÜYORSUNUZ ANLATMAYA GEREK YOK"

421 sokak üzerinde ikamet eden ve evini su basan bir diğer vatandaş Hasan Aydın,?Evimize yağmur suyu bastı. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Herşey gözümüzün önünde. Bir tane kompresör bulduk, komşudan hortum aldık kendi imkanlarımızla suyu tahliye etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:17 Kaynak: DHA

Şehzadeler, Sabah, Manisa, Güncel
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