Manisa'da sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım hizmeti - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde kamu kurumlarındaki sağlık çalışanlarına ücretsiz servis hizmeti veriyor.



Korona virüs ile mücadele kapsamında Manisa ile birlikte 30 ilde bir süredir hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bu süreçte toplu taşıma hizmetinin olmaması nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesi, kamu kurumlarında görev yapan sağlık çalışanlarının ulaşım anlamında zorluk yaşamaması için özel tedbir aldı. Alınan tedbir kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde kamu kurumlarında görev yapan sağlık çalışanlarına ücretsiz servis hizmeti veriyor. Büyükşehir Belediyesi'nin bu hizmetinden faydalanan Turgutlu Devlet Hastanesi çalışanları da kurumun sosyal medya hesabından memnuniyetlerini ifade etti. Yapılan paylaşımda, "Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne sokağa çıkma yasağı olan günlerde personelimize sağladığı servis desteği için teşekkür ederiz" ifadelerinde bulunuldu. - MANİSA